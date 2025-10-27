Губерниев высмеял норвежский лыжный спорт

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высмеял новость о том, что бюджет сборной Норвегии по лыжным гонкам на два следующих сезона будет сокращен примерно на €2,3 млн.

© Газета.Ru

«Главное — русских не пустить. Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться». — написал Губерниев.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.