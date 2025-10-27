Свищев объяснил, почему IBU не проводит опрос о допуске россиян

Дмитрий Свищев высказался о том, что IBU не проводит опрос о допуске россиян.

© Sports.ru

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что не планируют опрашивать федерации насчет возможного возвращения россиян на турниры. Ранее такой опрос проводила Международная федерация лыжного спорта (FIS).

«Опрос, который провела FIS среди национальных федераций, это вообще бредовая идея. По некоторым данным, большинство стран было за возвращение россиян, но санкции не сняли. Почему FIS же не обнародовала результаты, тоже непонятно. И этот опрос не совсем показателен, потому что некоторые национальные федерации очень зависимы от политики своего государства. Это должны быть независимые общественные организации, но по факту многие европейские государства дружно поддакивают ближайшим соседям. Даже если они думают иначе, они боятся сказать слово поперек. В IBU не хотят проводить подобный опрос, потому что решение может быть в пользу России. Русофобское лобби может проиграть в опросе всех национальных федераций. IBU полностью зависит от глобальных спонсоров и правительств недружественных России стран», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.