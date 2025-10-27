Европейский лыжник ответил на совет Степановой забеременеть

Австрийский лыжник Мика Фермойлен вновь отреагировал на слова олимпийской чемпионки Вероники Степановой, которая предложила ему забеременеть, чтобы избежать проверок на допинг, передает Sport24.

© Газета.Ru

«Степанова предложила мне забеременеть? Даже беременных продолжают проверять на допинг. До завершения карьеры каждый спортсмен находится под контролем WADA. Беременность никак на это не влияет», — сказал Фермойлен.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее названы причины, по которым скандинавские лыжники не хотят возвращения России.