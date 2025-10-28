Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил в эфире «Матч ТВ», что Норвегия выступает против возвращения российских спортсменов из чувства мести.

Ранее Федерация лыжных гонок России сообщила, что совет FIS продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях.

— Очень жесткая была позиция норвежцев, финнов и шведов. Потом подключились французы и австрийцы. Перед FIS был жесткий выбор. И люди склонились в ту сторону, чтобы не нагнетать. Для норвежцев возможность выступления российских лыжников были шоком и ударом. Думаю, это такая месть за Игры в Пекине, — сказал Бородавко в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

По информации источника, до принятия окончательного решения перед заседанием был проведен опрос среди национальных ассоциаций‑членов FIS, в котором 60% проголосовавших выступали за возвращение россиян, 40% — против. Всего в голосовании приняли участие 47 из 141 стран‑членов FIS.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.