Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон подозревается в воровстве у коллег по сборной Франции после того, как была приговорена к условному сроку за мошенничество с банковскими картами.

Во время судебного заседания на прошлой неделе прокурор суда Альбервиля пояснил, что несколько биатлонисток французской команды выразили свои подозрения.

По информации L'Equipe, сёстры Анаис и Клоэ Шевалье заметили пропажу личных вещей и купюры в € 50. Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных (сумма не указана), а Лу Жанмонно – исчезновение личных вещей, когда они жили в одном номере. Ни одна из них не обращалась в полицию.

Напомним, Жулия Симон приговорена к трём месяцам условного тюремного заключения, а также получила штраф в размере € 15 тыс. за кражу и мошенничество с банковскими картами Жюстин Бреза-Буше и ещё одного члена сборной Франции.