Умер олимпийский чемпион 1968 года по лыжным гонкам

Победитель Олимпийских игр 1968 года в составе сборной Норвегии по лыжным гонкам Одд Мартинсен умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил телеканал NRK.

© Wikipedia

На Олимпиаде 1968 года Мартинсен завоевал две медали: золотую в эстафете и серебряную в гонке на 30 км. На Играх-1976 стал серебряным призером эстафетной гонки. Также является победителем чемпионата мира 1966 года в эстафете. В его активе одна серебряная и три бронзовые награды мировых первенств.

После завершения профессиональной карьеры был спортивным функционером. С 1986 по 2002 год возглавлял комитет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по лыжным гонкам. После этого стал почетным членом организации.