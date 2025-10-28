41-летняя горнолыжница появилась на обложке TIME

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн стала лицом обложки нового выпуска знаменитого американского журнала TIME.

В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия. В первый сезон после возвращения она завоевала одно призовое место.

