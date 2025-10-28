Степанова рассказала о совместных тренировках с иностранцами в Австрии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о совместных тренировках в Австрии с известными лыжниками из разных стран, по ходу которых никто не конфликтовал с россиянкой.

© Соцсети

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен в интервью odds.ru заявил, что «никто не заставляет» Степанову, которая часто критикует Запад, тренироваться в Рамзау. Российские лыжники из группы Юрия Бородавко проводили сбор в Австрии со 2 по 20 октября.

— Мы — норвежцы, немцы, американцы, словенцы — все, как пони, бегаем по одному маленькому кругу, спина к спине, с утра до ночи. Не кусаемся, не лягаемся, живём мирно. Интересно, почему здесь это ОК для того же Клебо или Иверсена — полностью бегать со мной, а вот в большом цирке, на Олимпиаде, — нет, категорически недопустимо? Вот и мне смешно, — написала Степанова в своем Telegram‑канале.

Степановой 24 года. Она завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине‑2022. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Ранее в октябре Федерация лыжных гонок России сообщила, что совет FIS продлил отстранение россиян.