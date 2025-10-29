Олимпийский чемпион оценил идею проведения альтернативной Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев оценил идею о проведении альтернативных Олимпийских игр в 2026 году. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Васильев положительно отозвался о задумке, отметив, что соревнования, в случае их проведения, помогут поддержать мотивацию российских спортсменов.

«Это очень правильная инициатива. Обязательно надо сделать хорошие призовые на этих соревнованиях на уровне чемпионов мира и олимпийских чемпионов», — заявил экс-спортсмен.

Васильев добавил, что турнир поможет сформировать положительный образ о россиянах среди спортсменов из других стран, которые негативно к ним относятся.

«Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, смотрят на наши Игры и видят, что Россия не просто жива, а процветает. У России все хорошо», — подчеркнул он.

О намерении провести альтернативную Олимпиаду стало известно 27 октября на фоне новостей о недопуске российских спортсменов к Играм в Италии даже в качестве нейтральных атлетов.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Рассмотрение допуска российских спортсменов до Игр проходит в несколько этапов.