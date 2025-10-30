Попавшуюся на допинге немецкую лыжницу назвали спортсменкой года

Немецкая ассоциация лыжного спорта признала попавшуюся на допинге Викторию Карл лучшей спортсменкой года
Немецкая ассоциация лыжного спорта наградила отстраненную за допинг лыжницу Карл.
29 октября Немецкая ассоциация лыжного спорта (DSV) провела церемонию награждения лучших спортсменов прошлого сезона.
Лауреатами премии DSV «Золотая лыжа» стали лыжники Фридрих Мох и Виктория Карл, биатлонисты Франциска Пройс и Филипп Наврат, прыгуны с трамплина Селина Фрайтаг и Андреас Веллингер.
В марте олимпийская чемпионка Виктория Карл сдала положительный допинг-тест на кленбутерол. Национальное антидопинговое агентство Германии ведет расследование по этому поводу.
«Нефтехимик» подписал контракт с Николишиным до конца сезона. У форварда 3 игры за «Барыс» в этой регулярке КХЛ
Ковальчук о недопуске паралимпийцев из России на Игры-2026: «Кощунство. Ничего святого нет у людей, принявших такое решение. Смешали спорт с политикой»
Жерсон о матче с «Локомотивом»: «Зениту» нужно побеждать и биться за самые высокие места. Мы – цельная команда и сделаем все, чтобы показать, на что способны»
«Нефтехимик» подписал контракт с Николишиным до конца сезона. У форварда 3 игры за «Барыс» в этой регулярке КХЛ
Ковальчук о недопуске паралимпийцев из России на Игры-2026: «Кощунство. Ничего святого нет у людей, принявших такое решение. Смешали спорт с политикой»
Жерсон о матче с «Локомотивом»: «Зениту» нужно побеждать и биться за самые высокие места. Мы – цельная команда и сделаем все, чтобы показать, на что способны»