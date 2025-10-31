Чемпион России по биатлону рассказал о трудностях с мотивацией

Чемпион России по биатлону Александр Поварницын в эфире «Матч ТВ» рассказал, что ему сложно находить мотивацию продолжать карьеру после отстранения россиян от международных соревнований.

© Матч ТВ

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. 31‑летний Поварницын проводит подготовительный сбор в Тюмени.