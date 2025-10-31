Чемпион России по биатлону рассказал о трудностях с мотивацией

Биатлонист Поварницын сказал, что ему сложно находить мотивацию после отстранения от международных соревнований
Чемпион России по биатлону Александр Поварницын в эфире «Матч ТВ» рассказал, что ему сложно находить мотивацию продолжать карьеру после отстранения россиян от международных соревнований.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. 31‑летний Поварницын проводит подготовительный сбор в Тюмени.
— Очень приятно, что в этом году сделали гораздо больше круг. Я надеюсь, что и трасса сохранится, нам осталось переждать буквально пару дней, и условия будут прямо идеальные. Спасибо всем, что для нас сделали такую трассу, это прекрасная возможность вкатываться, потому что это в родных стенах. Так немножко в голове стало тяжело находить мотивацию, ради чего, собственно говоря? Потому что нравится? Нравится — это хорошо, но все‑таки у спортсмена карьера коротка, он хочет добиться каких‑то целей за свою спортивную карьеру, и, к сожалению, эти цели у нас отняли, — сказал Поварницын в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости