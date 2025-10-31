Свищев отреагировал на награждение лыжницы, провалившей допинг-тест

Признание провалившей допинг-тест Виктории Карл лучшей лыжницей сезона в Германии говорит об отсутствии морали. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее пресс-служба Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV) сообщила, что Карл признала лучшей лыжницей сезона в Германии.

"Ничего уже не удивляет, - сказал Свищев. - При таком внимании к нам, при том, что мы создали, пожалуй, лучшую антидопинговую систему в мире, где-то в Европе происходит вот такое. Мораль отсутствует совершенно. Как и безнаказанность".

Карл провалила допинг-тест. В организме спортсменки обнаружен кленбутерол, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

Карл 30 лет. В 2022 году она победила на Олимпийских играх в командном спринте и стала серебряным призером в эстафете. Также на ее счету серебряная (2023) и бронзовая (2025) награды чемпионатов мира в эстафетных гонках.