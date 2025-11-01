Губерниев рассказал о борьбе с Вяльбе

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не отступился от своего намерения принять участие в выбора президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и сместить с этого поста Елену Вяльбе. Его слова приводит Sport24.

«Сейчас я просто занимаюсь разными другими делами, но параллельно формирую коалицию. Все договоренности остаются в силе, готов собрать необходимые денежные средства и все остальное в кулак и триумфально выиграть выборы», — подчеркнул он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

25 августа Губерниев упрекнул Вяльбе за ее реакцию на скандал в Санкт-Петербурге, где председатель воронежской Федерации лыжных гонок Алексей Мананков напал на одного из своих юных спортсменов. Тогда глава ФЛГР отказалась от комментариев, сославшись на то, что не видела инцидент.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.