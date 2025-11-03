Олимпийский чемпион раскрыл детали соперничества США и России

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал соперничество США и России в спорте. Его слова приводит Sport24.

По мнению Васильева, США и Россия не являются друг другу врагами, а скорее соперниками.

«Враг может быть только на поле боя. А у нас же с Америкой нет никакой войны, значит, мы можем считаться только соперниками. Не думаю, что в США считают Россию врагом. Простые люди аполитичны, и им вообще до лампочки. Их спросят, где находится Москва, а они ответят, что в штате Юта», — заявил экс-спортсмен.

Он добавил, что простые люди во всем мире одинаковы и не хотят вмешательства политики в свою личную жизнь.

«Они живут своей жизнью, а людей оценивают только по двум критериям: хороший или плохой. Для них, если ты нормальный человек, все в порядке — будем дружить», — заключил он.

Ранее Васильев заявил, что необходимо отказаться от трансляции Олимпийских игр 2026 года в России. Он сравнил Олимпиаду с шабашем и отметил, что подобное не стоит транслировать в принципе.