Дмитрий Васильев: «Запад дал Норвегии зеленый свет в завоевании олимпийских медалей, используя весь допинг, который только возможен»

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о планах сборной Норвегии на 35 медалей на Олимпиаде-2026.

Васильев: Норвегия завоевывает медали ОИ с допингом
© Sports.ru
«Запад дал Норвегии зеленый свет в завоевании олимпийских медалей, используя весь допинг, который только возможен. Подоплеку можно найти, это не важно. Главное – какой им допинг нужен, а дальше сами найдут болезни и выпишут справки под эти болезни, терапевтические исключения. 35 олимпийских медалей многовато для Норвегии, это большое количество для такой маленькой страны, у которой ресурсов-то особых нет, а система подготовки норвежцев в принципе всем известна. Они, не стесняясь, мошенническим образом используют допинг под вымышленными предлогами. Сегодня это изощренная форма мошенничества в западном спорте», – сказал Васильев.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости