Смольская высказалась о недопуске России и Беларуси на Олимпиаду

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2026.

«Понятное дело, был шок. Мы всегда надеемся на то, что хоть какие-то виды спорта будут допущены. И после этих новостей в соцсетях был настоящий бум. Думаю, многие понимали, что в нынешнее время это невозможно и более спокойно отнеслись к этому решению. Тем не менее, мне стали писать многие болельщики, переживали. Наверное, они немного перепутали наши международные федерации. Пыталась им объяснить, что биатлонистов не допустили ещё раньше, чем лыжников и фристайлистов. Поэтому, к этому решению я уже более спокойно отнеслась. Где-то я ещё верю, что накануне Олимпиады будет какое-то положительное решение, но понимаю, что до февраля мы будем соревноваться в России. Нужно это принять, чтобы самой было попроще», — приводит слова Смольской Sport5.by.