Стало известно о состоянии здоровья Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о состоянии здоровья Александра Большунова. Его слова приводит Sport24.

Бородавко заявил, что здоровье Большунова пришло в норму и спортсмен проходит подготовку к стартующему 27 ноября Кубку России в Ханты-Мансийске. По словам специалиста, прошлогодние трудности остались позади, однако новые вызовы обязательно появятся, ведь без преодоления испытаний в спорте не обойтись. Бородавко подчеркнул, что Большунов стал уделять больше внимания здоровью, и уверен, что лыжник еще сможет выступить на Олимпиаде.

Ранее австрийский лыжник Мики Фермойлен заявил, что во время тренировочных сборов российской команды в Австрии смог обсудить с Большуновым его спортивную форму. Фермойлен добавил, что уровень подготовки российских лыжников в целом снизился.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.