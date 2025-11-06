Чемпиона России по лыжным гонкам отстранили за мельдоний

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировать на три года трехкратного чемпиона РФ по лыжным гонкам Андрея Парфенова.

На сайте организации сообщается, что в допинг-пробе титулованного спортсмена найден мельдоний.

Сам Парфенов ранее заявлял, что сознательно никогда не принимал запрещенных препаратов.

Лыжнику сейчас 37 лет. Он два раза выигрывал чемпионаты России в спринте, и один раз в командном спринте.