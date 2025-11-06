Чемпиона России по лыжным гонкам отстранили на несколько лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на 3 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В допинг-пробе Парфенова был обнаружен мельдоний. Дисквалификация спортсмена продлится 3 года, начиная с даты вынесения решения, а именно с 14 октября 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 22 сентября 2025 года.

Парфенову 37 лет, лыжник дважды становился чемпионом России в спринте (2015, 2019), один раз в командном спринте (2019). Также спортсмен участвовал в чемпионатах мира, в 2009 году занял четвертое место в командном спринте.