Экс-лыжник Шаров рассказал о негативе в соцсетях

Российский легкоатлет Сергей Шаров, ранее выступавший в лыжных гонках, рассказал, что встречается с негативными комментариями в свой адрес в социальных сетях, отметив, что старается отвечать на это хорошими результатами на соревнованиях.

«Есть люди, которые завидуют и пишут всякие гадости в соцсетях. Не помню уже, как их зовут, но мне даже тренер говорил про этих персонажей. Я сам не читал, мне это по барабану. Всё ведь можно решить очень просто – результатом. Те ребята, с кем я общался после финиша, никакого негатива не выражали. Им просто интересно соревноваться, новый человек пришёл в их вид спорта. Если бы к нам в лыжи пришёл кто-то новый, кто показывал бы результат, у нас не было бы негативных высказываний», – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.