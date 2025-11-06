Шаров ответил, где больше денег — в лыжных гонках или легкой атлетике

Российский легкоатлет Сергей Шаров, ранее выступавший в лыжных гонках, рассказал, в каком из видов спорта можно получать большее количество призовых.

– В лёгкой атлетике действительно намного больше денег, чем в лыжных гонках? Что нужно сделать в лыжах, чтобы получать такие же призовые?

– Ну, как минимум Олимпиаду выиграть (смеётся). Наверное, на официальных стартах всё сопоставимо. Просто в лёгкой атлетике больше возможностей, где стартовать. А в лыжах сезон короче, стартов меньше и конкуренция запредельная. И на марафонах, где организаторы обеспечивают хорошие призовые, у тебя тоже масса конкурентов, очень сильных ребят, которые будут биться за победу, – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.