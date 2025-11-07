Губерниев назвал виновника недопуска российских лыжников к турнирам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал виновника недопуска российских лыжников к международным турнирам. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев раскритиковал руководство Федерации лыжных гонок России и лично ее президента Елену Вяльбе. По мнению журналиста, организация не предприняла реальных шагов для переговоров о возвращении российских спортсменов на международную арену.

Губерниев отметил, что у России был шанс добиться допуска хотя бы для молодых лыжников, однако команда Вяльбе, по его мнению, не сделала ничего, чтобы наладить диалог с представителями Норвегии и других стран.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации.