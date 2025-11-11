У Устюгова пропали лыжи и палки

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов обратился к спортсменам и жителям Ханты-Мансийска с просьбой помочь найти лыжи и палки, которые у него пропали во время сборов в городе. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

Устюгов находится на сборах в Ханты-Мансийске.

"У меня неприятный момент случился, - сказал спортсмен. -На одной из тренировок откатался, увидел ребят в спортгородке, решил с ними позаниматься и оставил свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки".

Устюгов отметил, что найти спортинвентарь пока так и не удалось. "Может кто-то увидит, просьба вернуть лыжи. По камерам посмотрели и в боксах прошли, но лыж нет. На лыжах наклеечка "ХМАО", они необычные, без мази", - сказал он.

Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневки "Тур де Ски". По его инициативе была создана мини-группа, в которую также вошли Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. Они представляют на соревнованиях Югру.