Ски-альпиниста Филиппова внесли в базу "Миротворца"

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, ранее квалифицировавшийся на Олимпийские игры 2026 года, включен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

Филиппов является одним из трех российских спортсменов, на данный момент отобравшихся на Олимпиаду 2026 года. В их число также входят фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, который ранее в ноябре тоже был внесен в базу "Миротворца".

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.