Серебряный призер чемпионата мира по сноуборду 2011 года в дисциплине "слоупстайл" Шарка Панчохова попала под лавину в Японии. Об этом сообщил портал Sport.cz.

Спортсменка попала под незначительный слой снега, поэтому людям, которые находились неподалеку, удалось быстро ее достать.

"Я пыталась сохранять спокойствие, поддерживать низкую частоту сердечных сокращений, чтобы экономить кислород, - сказала Панчохова. - Не отправляйтесь в горы в одиночку. Поговорите с друзьями, прежде чем отправиться в путь, и обсудите, что делать в случае, если что-то произойдет".

Панчоховой 35 лет. Она является участницей четырех Олимпиад (2010, 2014, 2018, 2022). Лучший результат спортсменка показала на Играх в Сочи, став пятой в дисциплине "слоупстайл".