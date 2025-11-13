Вяльбе предположила, что случилось с пропавшим лыжами Устюгова

Лыжи Сергея Устюгова, которые пропали во время сборов в Ханты-Мансийске, могли быть взяты кем-то по ошибке. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"[Пропажа лыж] бывает крайне редко, - сказала она. - Я даже не помню, когда последний раз такое бывало. Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке. Так тоже бывает".

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов в своем Telegram-канале обратился к спортсменам и жителям Ханты-Мансийска с просьбой помочь найти лыжи и палки, которые у него пропали во время сборов в городе. В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. При этом правоохранители уточнили, что заявление и сообщение от Устюгова о пропаже инвентаря в полицию не поступали.