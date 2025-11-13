Санкции в отношении российских биатлонистов остались в силе

В Международном союзе биатлонистов заявили, что никаких изменений политики в отношении допуска российских биатлонистов не произошло. Об этом заявил глава службы коммуникаций IBU Кристиан Уинклер.

© Союз биатлонистов России

«На текущий момент нет никаких изменений в правилах IBU в отношении наложенных санкций на российских и белорусских спортсменов. Решение конгресса IBU от 2022 года до сих пор в силе,» - сказал Уинклер.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. С тех пор Международный союз биатлонистов неоднократно продлевал срок санкций в отношение России и Беларуси. Организация мотивировала данные решение вопросами безопасности. Последнее решение о продление срока отстранения российских и белорусских спортсменов было принято летом этого года.

Это значит, что биатлонисты из России и Беларуси не выступят на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.