Президент СБР заявил, что IBU требует от россиян осуждать СВО

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) требует от российских спортсменов публично критиковать проведение специальной военной операции.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

— Изменились ли ответы IBU по сравнению с 2022 годом?

— Ничего не изменилось. Стоят на своей позиции. Они требуют, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства. Что неприемлемо. Мы пытаемся донести, чтобы мы руководствовались Олимпийской хартией.

— Когда дедлайн в плане возможного попадания на Олимпиаду?

— Последний вагон — до Нового года, конец декабря. В январе ещё есть несколько этапов Кубка мира, где спортсмены могут заработать очки. Важно, чтобы IBU принял решения по wild card или другие. Они говорят, что нет нейтрального статуса. Так вы принимаете решение! Не можете дать в нейтральном статусе — допустите в полноценном. Продолжаем отстаивать интересы наших спортсменов.

— Решение CAS в отношении лыжников в положительную сторону может повлиять и на биатлон?

— Абсолютно. Мы делаем все параллельно. Но решение может принять исполком той или иной федерации. Мы потому в первую очередь идём в исполком IBU снова. Будем добиваться их ответа. Если нет, то будем действовать как наши коллеги, — передает слова Майгурова корреспондент «Матч ТВ».