Австрийский лыжник рассказал об отношении европейцев к россиянам

Австрийский лыжник Мика Фермойлен объяснил, как лыжники из стран Европы относятся к российским спортсменам. Его слова приводит Sport24.

© Lenta.ru

Фермойлен отметил, что иностранные лыжники в целом положительно относятся к возвращению российских спортсменов на международные турниры.

«Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию и будут рады снова соревноваться с россиянами. Есть те, кто против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей», — заявил он.

Фермойлен выразил мнение, что в случае допуска россиян до соревнований иностранные спортсмены вряд ли устроят бойкот. Он добавил, что подобный сценарий развития событий маловероятен.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) решила не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях даже в качестве нейтральных атлетов. Таким образом, россияне не смогут принять участие в отборе на Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.

Фермойлен — серебряный призер чемпионата мира 2023 года. Он также участвовал в Олимпийских играх 2022 года.