В Костромской области умерла чемпионка по лыжному спорту Алевтина Олюнина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина умерла в возрасте 83 лет, она испытывала проблемы со здоровьем. ТАСС рассказывает об основных вехах карьеры лыжницы.

Олюнина выросла в поселке Судиславль Костромской области. В детстве после одного из соревнований врачи хотели запретить ей заниматься спортом, аргументируя это проблемами с сердцем. Но спортсменка преодолела эти проблемы и впоследствии получила первый взрослый спортивный разряд по лыжным гонкам. Затем будущая олимпийская чемпионка переехала в Горький (ныне - Нижний Новгород) и там занималась лыжным спортом под руководством Александра Ершова.

Олюнина была одной из ведущих советских лыжниц своего времени - достигла высоких титулов в эпоху, когда лыжные гонки были очень конкурентными.

Ее спортивная карьера показывает рост: начинала с менее значимых результатов, а затем вышла на пик и стала олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде 1968 года она была далеко от медалей, но затем быстро прогрессировала и добилась золотой и серебряной медалей на Олимпийских играх 1972 года в Саппоро.

Лыжница завершила спортивную карьеру, по своим собственным словам, из-за желания быть ближе к детям. Позднее она работала детским тренером в родном регионе - в поселке Судиславль - передавая свой опыт юным спортсменам.

Олюнина выиграла Олимпиаду 1972 года в эстафете 3x5 км. На тех же Играх она завоевала серебро в гонке на 10 км. Также спортсменка была двукратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой СССР. В 1970 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.