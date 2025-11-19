Вяльбе раскрыла причину смерти олимпийской чемпионки

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина болела и страдала от сахарного диабета. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Олюнина умерла в возрасте 83 лет.

"Очень светлый, жизнерадостный человек. Жаль, очень жаль, уходит эпоха выдающихся людей. Она болела, уже не ходила, деменция и сахарный диабет", - сказала Вяльбе.

Олюнина выиграла Олимпиаду 1972 года в эстафете 3x5 км. На тех же Играх она завоевала серебро в гонке на 10 км. Также спортсменка была двукратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой СССР. В 1970 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.