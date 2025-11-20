Российские биатлонисты обратились с письмом в комиссию IBU

Биатлонисты из России обратились с письмом в комиссию спортсменов IBU

Комиссия спортсменов Союза биатлонистов России (СБР) направила письмо в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) для оценки ситуации по допуску до международных соревнований. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

"На мой взгляд, если основываться на спортивном принципе, то любому спортсмену интереснее и статуснее побеждать, когда соревнуются все сильнейшие, - сказал Майгуров. - Но даже если и есть спортсмены, верные этому принципу, они точно не выйдут на демонстрацию и не будут требовать допуска россиян. С одной стороны, наверное, это и не их задача - вопрос спортивные чиновники должны решать путем переговоров. Но с другой, не зря же существуют и комиссия спортсменов IBU, и комиссия спортсменов МОК? Комиссия спортсменов СБР направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся".

Ранее Майгуров сообщил, что представитель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад выразил готовность стать проводником между комиссиями спортсменов МОК, IBU и СБР.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.

