Терентьев выиграл спринт на соревнованиях «Хибинская горка»

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская горка» в Кировске. Он преодолел дистанцию за 3.37,53.

Вторым стал Сергей Забалуев, отстав от лидера на 0,36. Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов (+0,47). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов занял пятое место (+1,50).

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Спринт классикой, мужчины: