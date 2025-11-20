Объявлены победители «Хибинской гонки» на 5 км

Гончарова выиграла гонку на 5 км классикой в Кировске, Дарья Непряева не вошла в топ-3
21-летняя российская лыжница Карина Гончарова, представляющая Тюменскую область, стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят с 19 по 23 ноября в Кировске.
Гончарова преодолела дистанцию за 15.05,9. Второй к финишу пришла Лидия Горбунова. Тройку призёров замкнула Алиса Жамбалова.
Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 5 км
Карина Гончарова — 15.05,9.
Лидия Горбунова – отставание 1,4.
Алиса Жамбалова + 4,0.
Дарья Непряева + 5,2.
Екатерина Никитина + 5,3.
Алина Пеклецова + 5,4.
Главное сейчас