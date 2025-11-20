Объявлены победители «Хибинской гонки» на 5 км

21-летняя российская лыжница Карина Гончарова, представляющая Тюменскую область, стала победительницей гонки на 5 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят с 19 по 23 ноября в Кировске.

© Чемпионат.com

Гончарова преодолела дистанцию за 15.05,9. Второй к финишу пришла Лидия Горбунова. Тройку призёров замкнула Алиса Жамбалова.

Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 5 км

Карина Гончарова — 15.05,9.

Лидия Горбунова – отставание 1,4.

Алиса Жамбалова + 4,0.

Дарья Непряева + 5,2.

Екатерина Никитина + 5,3.

Алина Пеклецова + 5,4.