Олимпийская чемпионка Гут-Бехрами получила разрыв крестообразной связки колена

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами травмировала колено во время тренировки по супергиганту в США.

34-летней спортсменке диагностировали разрыв передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок колена, а также повреждение мениска.

Ранее Гут-Бехрами заявляла, что сезон-2025/26 станет последним в ее спортивной карьере.

На счету швейцарской горнолыжницы олимпийское золото Пекина-2022 в супергиганте, две бронзовые награды Игр и два золота чемпионатов мира.