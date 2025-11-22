Олимпийская чемпионка Гут-Бехрами получила разрыв крестообразной связки колена
Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами травмировала колено во время тренировки по супергиганту в США.
34-летней спортсменке диагностировали разрыв передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок колена, а также повреждение мениска.
Ранее Гут-Бехрами заявляла, что сезон-2025/26 станет последним в ее спортивной карьере.
На счету швейцарской горнолыжницы олимпийское золото Пекина-2022 в супергиганте, две бронзовые награды Игр и два золота чемпионатов мира.
Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом». Клуб считает бразильца ценным активом и также заинтересован в соглашении (As)
Павел Тетюхин: «Мы уже три года ждем допуска. У меня лично нет надежды, что в ближайшее время допустят»
Сергей Артемьев: «Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера»
Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом». Клуб считает бразильца ценным активом и также заинтересован в соглашении (As)
Павел Тетюхин: «Мы уже три года ждем допуска. У меня лично нет надежды, что в ближайшее время допустят»
Сергей Артемьев: «Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера»