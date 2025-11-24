Белорусский биатлонист обвинил россиян в нарушении правил

Призер Олимпийских игр, белорусский биатлонист Антон Смольский считает, что россияне не соблюдали регламент в подготовке лыж на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Об этом он высказался после смешанной эстафеты, где Смольский занял 18-е место за команду High-PRO (вместе с Дмитрием Лазовским, Динарой Смольской и Кристиной Павлушиной). Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.

– Вы с позитивом смотрели в эстафетный день, но в воскресенье что-то пошло не так. С какими сложностями пришлось вам столкнуться на свежем снегу?

– Постараюсь высказаться дипломатично, чтобы не разжигать ситуацию. Тем не менее констатирую: все белорусы строго соблюли предложенный МЛКБ регламент. В том числе в вопросе подготовки лыж. Соблюли и выступили с чистой совестью оба соревновательных дня.

Что касается наших российских коллег, то я не могу этого же сказать о них. Сами лыжи готовила смешанная команда специалистов – и российских, и белорусских. По правилам, лыжи должны быть абсолютно чистыми до того момента, как их не возьмет в работу эта независимая бригада сервиса.

Но, к сожалению, данными правилами руководствовались только белорусские участники Кубка МЛКБ, увы… А ведь всегда хочется конкурировать и выявлять сильнейшего в равных условиях. Чемпионат в категории «кто хитрее и проворнее» – это уже другой вид спорта, – сказал Смольский.