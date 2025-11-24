Стало известно, когда пройдет слушание CAS по делу российских лыжников

Слушание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских лыжников на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске спортсменов на соревнования состоится 1 декабря. Решение будет принято не позднее 10 декабря.

