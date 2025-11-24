Губерниев ответил на обвинения со стороны белорусского биатлониста

«Лучшая смазка – ноль на рубеже». Губерниев ответил Смольскому на слова о нарушении регламента МЛКБ в подготовке лыж
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова белорусского биатлониста Антона Смольского о нарушении регламента Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) со стороны россиян.
Соревнования проходили 22-23 ноября в Ханты-Мансийске. По версии Смольского, россияне не соблюдали правила при подготовке лыж. Об этом спортсмен высказался после смешанной эстафеты, где его команда High-PRO заняла 18-е место.
«Как говорят в биатлоне, лучшая смазка – ноль на рубеже. Смольский зашел на два штрафных круга, поэтому здесь рубрика «пусть проигравший плачет». Они всерьез настраивались на этот старт, но надо уметь проигрывать. Я с уважением отношусь к Антону, но здесь он чрезмерно эмоционален. Понять его могу, но еще раз хочу подчеркнуть, что лучшая смазка – ноль на рубеже. А его у белорусов, мягко говоря, не было с первого этапа», – отметил Губерниев.
