Губерниев ответил на обвинения со стороны белорусского биатлониста

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова белорусского биатлониста Антона Смольского о нарушении регламента Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) со стороны россиян.

Соревнования проходили 22-23 ноября в Ханты-Мансийске. По версии Смольского, россияне не соблюдали правила при подготовке лыж. Об этом спортсмен высказался после смешанной эстафеты, где его команда High-PRO заняла 18-е место.