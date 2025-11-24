Российским биатлонистам не выплатили деньги за участие в летнем ЧР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что российским биатлонистам не выплатили деньги за участие в летнем Чемпионате России по биатлону, который прошёл в сентябре.

«Победители и призёры сентябрьских летних стартов до сих пор не получили призовые от СБР. А победители и призёры вчерашней гонки МЛКБ получили призовые через несколько минут после завершения гонки. Спортсменам деньги за сентябрьские старты не заплатили, а зря!» - заявил Губерниев.

Чемпионат России по летнему биатлону прошёл с 11 по 14 сентября 2025 года в городе Чайковский Пермского края на территории спорткомплекса «Снежинка». В соревнованиях участвовало 200 биатлонистов.

Комментатор ранее уже заявлял, что СБР не выплачивает деньги биатлонистам за участие во внутрироссийских стартах. Он говорил, что деньги не были выплачены за первые четыре месяца 2025 года. В СБР заявления Губерниева опровергли, заявив что выплаты идут по составленному графику и расписанию на основаниях условий помощи регионам.