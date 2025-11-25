Российская биатлонистка назвала главные плюсы гонок на Кубке МЛКБ

Россиянка Анастасия Халили в эфире «Матч ТВ» назвала главные преимущества гонок на Ланта GV Gold Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты‑Мансийске.

© Матч ТВ

В воскресенье Анастасия и Карим Халили, Даниил Серохвостов и Виктория Сливко заняли первое место в смешанной эстафете в рамках Кубка МЛКБ.

— Я рада своей работе и тому, что нам удалось сохранить кубок, на который претендовали еще 19 команд. Все делали такие заявления, что готовы забрать этот кубок, но мы сделали всё, чтобы этот трофей никому не отдать.

Первое, что бросается в глаза, что на финишном этапе эстафеты выступают женщины. Хотя на Олимпиаде, которая пройдет в Италии, тоже будут финишировать женщины. Также мне здесь нравится короткий штрафной круг, поэтому после стрельбы нет таких разрывов, к которым мы привыкли. Здесь борьба не только на рубеже, но и на дистанции, от этого появляется азарт. В гонке всё быстро меняется, от этого и добавляется интерес.

— Вы за две гонки заработали 500 тысяч рублей. Правильно посчитали?

— Да, нормально. Можно считать, что миллион. Потому что его (Карима Халили) деньги — мои деньги, — сказала Халили в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Ранее Анастасия Халили на Кубке МЛКБ завоевала бронзовую медаль в масс‑старте.