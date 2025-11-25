В СБР выплатил призовые спортсменам за летние турниры

Союз биатлонистов России (СБР) выплатил призовые спортсменам за летние соревнования. Об этом ТАСС сообщил вице-президент СБР Александр Пак.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что СБР не выплатил спортсменам призовые за участие в Кубке Содружестве и чемпионате России.