Чемпион мира назвал самый биатлонный город в России

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков сравнил болельщицкую поддержку в разных городах России.

– Какой город России самый биатлонный, атмосферный?

– Однозначно Златоуст. Как встречают болельщики – для меня это самое эмоциональное место. Именно по поддержке болельщиков.

Понятно, что есть сложившиеся, уже сформировавшиеся биатлонные центры: Тюмень, Ханты-Мансийск, Чайковский, Ижевск. Это все понятные центры, но в некоторых больших центрах, как Ханты-Мансийск, Тюмень, уже нет такого ажиотажа на биатлоне, какой есть в некоторых маленьких городах России. Там как-то приятнее выступать, – заявил Цветков в интервью «Спорт День за Днем».

В этом сезоне этапы Кубка России пройдут в Тюмени, Дёмино, Златоусте. Этапы Кубка Содружества пройдут в Ханты-Мансийске, Чайковском, Раубичах, Сочи и Мурманске.

Чемпионат России пройдет в нескольких местах: в Ижевске (индивидуальные гонки, расширенные масс-старты), Тюмени (основная программа) и Увате (суперпасьюты, марафоны).