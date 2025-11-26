Норвежские лыжники обеспокоены ситуацией с допинг-тестами россиян

Норвежские лыжники Ян Томас Йенссен, Эрик Валнес и Ансгар Эвенсен скептически высказались о допинг-тестировании в России.

Как пишет Nettavisen, на прошлой неделе Федерация лыжного спорта Норвегии собрала членов сборной на закрытую встречу на стадионе Уллевол. Они обсуждали возможное возвращение россиян на международную арену, но некоторые норвежцы считают, что в целях допинг-тестирования нужен более длительный процесс допуска.

«Проблема – это прошлое России. Судить людей заранее вообще неправильно, но когда у страны есть такая история, включая то, что произошло в Сочи, я не могу доверять россиянам. Представьте, если они действительно занимались систематическим допингом и сразу выйдут на старт Кубка мира – это будет крайне неприятно. И мне жаль, что мне приходят такие мысли. Ради спорта я бы с удовольствием видел Россию на старте. Мы бы отгребали от них по полной иногда», – сказал Йенссен, чьи слова приводит Nettavisen.

Также Йенссен отметил, что спортсмены обсуждали ситуацию с Антидопинговым агентством Норвегии, но и там, по его мнению, не дали четких ответов насчет того, как проходило допинг-тестирование в России в последние годы.

Эрик Валнес напомнил, что часть российских лыжников в последнее время находилась в Западной Европе, и предполагает, что антидопинговые органы использовали эту возможность должным образом.

«Я надеюсь, что кто-то этим занимается. Пока они в Европе, я чувствую, что можно быть более уверенными в том, что их тестируют. У России плохой бэкграунд, поэтому тем, кто сидит в России, я не доверяю. Было бы логично, если бы по возвращении им пришлось пройти своего рода карантин. Я на это надеюсь», – сказал Валнес.