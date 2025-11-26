Российский биатлонист назвал фаворитов нового сезона

Двукратный чемпион России по биатлону Александр Корнев в эфире «Матч ТВ» назвал Карима Халили, Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова фаворитами предстоящего сезона.

С 27 по 30 ноября Корнев примет участие в первом этапе Альфа‑Банк Кубка России, который пройдет в Ханты‑Мансийске.

— Кого назовете фаворитами?

— Это стандартно. Это Карим Халили, Даниил Серохвостов. Не забываем и об Эдуарде Латыпове, он добавил по сравнению с прошлым сезоном, потому что у него был спад. Сейчас он доработал и в стрелковой части, и ходом подтянулся. Поэтому я думаю, что будет плотная борьба.

— Есть цель, которой вы хотите добиться в этом сезоне?

— Это стабильность. Но лучше доминировать весь сезон и не вылетать из топ‑3, это было бы вообще замечательно, — сказал Корнев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

