Мужской спринт на первом этапе Кубка России могут отменить

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о возможной отмене мужского спринта на 10 км на первом этапе Кубка России — 2025/2026. В пятницу, 28 ноября, в Ханты-Мансийске ожидается сильный мороз.

«На самом деле в правилах соревнованиях допускается проведение гонок при отсутствии ветра до -20 градусов. Но решение будет принимать жюри за 15 минут до начала пристрелки. Пока мы настроены позитивно на проведение гонки – может быть перенос по времени в тот же день», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Новый сезон КР по биатлону стартует завтра, 27 ноября женским спринтом. Гонка начнется в 10:00 по московскому времени.