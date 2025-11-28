Мужской спринт этапа Кубка России в Ханты-Мансийске перенесен

Мужской спринт на этапе Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске перенесен на субботу из‑за погодных условий, эстафета отменена

Мужской спринт на этапе Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске перенесен с пятницы на субботу из‑за погодных условий, смешанная эстафета отменена, сообщает пресс‑служба Союза биатлонистов России (СБР).

Спринт должен был состояться в пятницу. На данный момент температура воздуха на трассе составляет минус 27 градусов по Цельсию.

Мужская и женская гонки преследования состоятся в воскресенье, как и было запланировано.

