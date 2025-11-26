Стало известно, выйдет ли Большунов на старт первого этапа Кубка России

Стало известно, выйдет ли Александр Большунов на старт первого этапа Кубка России

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие гонках в рамках первого этапа Кубка России — 2025/2026.

— Примет ли Большунов участие в Кубке России и насколько он готов?

— Давайте дождёмся завтра, мы всё узнаем. Конечно, все будут принимать участие, все здоровы, Александр здоров, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Первый этап КР по лыжным гонкам пройдёт в Кировске с 27 по 30 ноября. В программе соревнований разделки свободным и классическим стилем, а также спринтерские гонки.

Завтра, 27 ноября, в 11:30 по московскому времени на старт разделки свободным стилем на 10 км выйдут женщины, а в 13:30 — мужчины определят сильнейших в аналогичной дисциплине, но на 15 км.

