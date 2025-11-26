Стало известно, выйдет ли Большунов на старт первого этапа Кубка России

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие гонках в рамках первого этапа Кубка России — 2025/2026.

— Примет ли Большунов участие в Кубке России и насколько он готов?

— Давайте дождёмся завтра, мы всё узнаем. Конечно, все будут принимать участие, все здоровы, Александр здоров, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Первый этап КР по лыжным гонкам пройдёт в Кировске с 27 по 30 ноября. В программе соревнований разделки свободным и классическим стилем, а также спринтерские гонки.

Завтра, 27 ноября, в 11:30 по московскому времени на старт разделки свободным стилем на 10 км выйдут женщины, а в 13:30 — мужчины определят сильнейших в аналогичной дисциплине, но на 15 км.