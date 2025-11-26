Звездные лыжники не попали в состав сборной Швеции на 1-й этап Кубка мира

Шведские лыжники Калле Хальфварссон и Йенс Бурман не смогли попасть в состав национальной сборной на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия). Они неудачно провели предсезонную гонку на 10 км коньком в Гэлливаре (Швеция). Хальфварссон уступил победителю Йохану Экбергу 1 минуту и 20 секунд, а Бурман — 1 минуту 27 секунд. Вильям Порома также не начнёт сезон в Руке. Он заболел перед стартом соревнований.

«Честно говоря, ни мне, ни Калле нечего делать в Руке в эти выходные. Боюсь, всё очень просто: у нас просто нет «двигателя» в этом году. Это самое честное объяснение», — приводит слова Бурмана Ski-nordique.

Свой комментарий по поводу неудачной гонки дал и Хальфварссон.