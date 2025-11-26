Биатлонист Фуркад назвал плюсы того, что получит золото Устюгова

Мартен Фуркад о том, что ему перейдет золото Устюгова: «Иронично, что я был вознагражден за борьбу с допингом и смог доказать, что этот бой имеет смысл, даже спустя 16 лет»
Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад назвал плюсы того, что получит золото Ванкувера-2010 после дисквалификации Евгения Устюгова.
Француз получит медаль за победу в масс-старте во время Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Я никогда не боролся за это. Однако был вовлечен в разбирательство между Международным союзом биатлонистов (IBU) и российским спортсменом, и я являюсь бенефициаром этого конфликта. С точки зрения болельщиков, обычной реакцией были бы грусть и гнев – чувство, будто меня ограбили. Я совершенно не воспринимаю это так по нескольким причинам. Во-первых, это мой первый личный подиум на международных стартах. Я уже воспринимал это как золотую медаль. Я получил огромное удовольствие, и до конца своих дней буду чувствовать себя так, как будто выиграл серебро в Ванкувере. Вторая причина заключается в том, что моя история была построена вокруг этой серебряной медали. Это касается и крепких отношений с братом, и желания выиграть золото в Сочи-2014, и того, как я мыслил, чтобы этого достичь. Это был очень важный опыт. Эта серебряная медаль оказалась невероятно полезной для меня. У меня была уникальная возможность завоевать другие олимпийские титулы, прочувствовать этот момент. Сегодня эта медаль живет, пока все остальные покоятся в безвестности. Она позволяет мне снова окунуться в эти моменты, испытать приятные эмоции. Наконец, еще кое-что: вы знаете о моей приверженности борьбе с допингом на протяжении всей карьеры. Несколько иронично, что я был вознагражден за это и смог доказать, что этот бой имеет смысл, даже спустя 16 лет», – сказал Фуркад.
