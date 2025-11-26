Бородавко: у норвежских лыжников ноль порядочности

Бородавко о норвежских лыжниках: «Порядочности у них ноль, погрязли в терапевтических исключениях. Они возомнили себя небожителями»
Ранее норвежцы Ян Томас Йенссен, Эрик Валнес и Ансгар Эвенсен, говоря о возможном допуске россиян на международные старты, скептически высказались о допинг-тестировании в России.
«Очень странно слышать такие заявления из уст норвежцев. Наши спортсмены до этого все время тренировались и выступали вместе с норвежцами, вместе проходили допинг-контроль на международных соревнованиях. Никаких вопросов не было. Удивляет больше то, что норвежцы увешаны терапевтическими исключениями, при этом они начинают говорить о допинг-контроле в другой стране. Вы у себя сначала наведите порядок и откажитесь от терапевтических исключений. Там у каждого спортсмена по 2-3 препарата, а это допинг. Будьте честными и порядочными. А порядочности у них ноль, сами погрязли в терапевтических исключениях, допинг у них дозволен. При этом они лезут в дела другой страны, это просто нонсенс и выше человеческого понимания. Они возомнили себя небожителями, им можно все, и они еще хотят контролировать всех остальных. Это беспредел. Пусть норвежцы покажут всему миру, опубликуют все свои терапевтические исключения, на которых они бегают. Мне просто смешно слышать их заявления, зная всю ситуацию», – сказал Бородавко.
